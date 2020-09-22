Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'de atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans üzerinden görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi.

MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONU: DOĞU AKDENİZ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebinin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret ederek, Fransa’nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini belirtti.

ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN HAKLARININ KİMSEYE YEDİRİLMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Türkiye’nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti.

Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak ve çözmek istediklerini dile getirdi.

SAĞDUYU VE DİYALOG ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Fransa’dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini ifade ederek, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Liderler Zirvesi’nden Türkiye’ye ilişkin yapıcı diyalog ve iş birliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti.