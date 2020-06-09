Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Uzun bir aranın ardından bugün ilk kez yüz yüze yapılacak Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, saat 16.00'da başladı.

LİBYA, TERÖRLE MÜCADELE VE KORONAVİRÜS...

Gündemde, Libya ordusunun darbeci Hafter’e karşı ilerleyişi, terörle mücadele ve koronavirüste gelinen son durum var.

18-65 yaşın durumu, sokak kısıtlaması ve düğün sezonu ile ilgili kararların gündeme gelmesi bekleniyor.

MASADA OLAN BİR DİĞER KONU: EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Ekonomide yaşanan son gelişmeler de masada olacak. Suriye ve Libya’daki gelişmeler toplantının bir diğer gündem maddeleri.

Baro seçimlerinin yeniden düzenlenmesi, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda yapılacak düzenlemeler de kabine toplantısında ele alınacak. Bu çerçevede, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kabineye bilgi vermesi bekleniyor.