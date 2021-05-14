17-18 Mayıs tatil mi? Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Ramazan Bayramı tatilinin uzayıp uzamadığı konusu plan yapan vatandaşların merak konusu oldu. Peki bayram tatili uzadı mı, ne zaman bitiyor? 17-18 Mayıs tatil mi? İşte ayrıntılar..

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma tedbirlerinin son günlerini yaşarken, 19 Mayıs öncesinde bayram tatili uzatıldı mı sorusu gündeme geldi.

17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilip birleştirilmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

17-18 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemde yerini aldı. Peki, bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 17-18 Mayıs tatil mi? İşte detaylar..

BAYRAM NE ZAMAN BİTİYOR?

13 Mayıs'ta başlayan 2021 Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

17-18 MAYIS TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Bayram sonrası tatil arasında kalan 2 günün (17-18 Mayıs) tatil olup olmayacağını merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar, bayram tatili uzayacak mı sorusunu araştırıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konu hakkında yaptığı açıklamada, ''Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.'' ifadelerine kullandı.