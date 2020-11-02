17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü?

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından akıllara büyük can ve mal kayıplarının yaşandığı 17 Ağustos depremi geldi.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de geçmişte büyük şiddetlerde ve yıkıcı depremler meydana geldi. Bu depremler en unutulmaz olanıysa hiç şüphesiz ki 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve yürek sızlatan sonuçlara neden olan Marmara depremiydi.

İzmir'de yaşanan depremin ardından, 17 ağustos depremi tekrar merak konusu oldu.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü. Depremin büyüklüğü 7.5 olarak kaydedildi.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü.

Resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü, ağır-hafif 100.000'e yakın yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir.

Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.