17 Ağustos depremi mesajları: 17 Ağustos 1999 depremi anma sözleri, mesajları ve fotoğrafları

Deprem ile ilgili farkındalık yaratmak ve 17 Ağustos 1999 depreminde ölen vatandaşlarımızı anmak için 17 Ağustos depremi mesajları aratılıyor. İşte Marmara Depremi ile ilgili mesajlar ve fotoğraflar..

17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olarak tespit edilirken, büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci deprem olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin pek çok ilinden hissedilen ve son yüz yılın en büyük depremleri arasına giren 17 Ağustos depreminde binlerce ev yıkılırken, enkaz altında kalanları kurtarmak için günlerce çalışmalar yapıldı.

Üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen acısı ve hüznü ilk günkü gibi hissedilen 17 Ağustos 1999 depremi, bugün o acı günü anlatan mesajlar ve sözlerle anılıyor.

17 Ağustos 1999 depremiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler, 17 Ağustos 1999 depremi mesajları, sözleri ve fotoğrafları araştırıyor.

İşte 17 Ağustos 1999 depremi anma sözleri, mesajları ve fotoğrafları...

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ ANMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

17 Ağustos Depremi’nin 22. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Tüm deprem şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim milletimize bir daha böylesine büyük acılar yaşatmasın.

Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

Unutmadık! Tarih: 17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…

03:02 …. Sesimi duyan var mı? Rabbim bir daha yaşatmasın..Çocukluğumuzun yok olduğu evler, caddeler, sokaklar …Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim...

Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

Türkiye’min en acı 45 saniyesi ''17 Ağustos 1999''. Allah ülkeme ve dünyada hiç bir millete bu acıyı yaşatmasın..

Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999'da yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın.

22 koca yıl geçmiş üstünden..Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Deprem öldürmez, bina öldürür…17 Ağustos Depremi’nin 22. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Acısı ilk günkü gibi taze olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde tüm hayatını kaybedenlere en içten dileklerimle rahmet diliyorum.

22 koca yıl geçmiş üstünden. Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor… Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.

Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

Unutmadık! Tarih: 17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…

Bu gece saat 03:02'de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…