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    17 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 21 bin 692 yeni vaka tespit edilirken, 183 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.08.2021 - 19:24
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 19:40
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    17 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 21 BİNİN ÜZERİNDE

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI 85 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 44 milyon 716 bin 585, 2. doz uygulanan aşı miktarı 33 milyon 779 bin 933, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 7 milyon 18 bin 463 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 85 milyon 564 bin 637.

    BAKAN KOCA: TEDBİRLİ OLMAZSAK KAYIPLARIMIZ OLACAK, AŞI OLUN

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız."

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    17 Ağustos Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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