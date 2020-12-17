17 Aralık Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 27 bin 515 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel korona tablosunu paylaştı.

Güncel tabloya göre bugün vaka sayısı 30 binin altına düşerek 27 bin 515 oldu.

Hastanede tedavileri biten 30 bin 494 kişi taburcu olurken, 243 kişi daha hayatını kaybetti.

Bu vefat sayısı, salgının başından itibaren kaydedilen en güksek günlük vefat sayısı oldu.

"AĞIR HASTA SAYISI DÜŞTÜ"

Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" ifadeleriyle paylaştı.