17 Ekim 2025 cuma namazı vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

- Diyanet, 17 Ekim 2025 Cuma namazı vakitlerini açıkladı.
- Bu günün namaz vakitleri büyükşehirlerde merak konusu oldu.
- Detaylı vakitlere Diyanet ve ilgili şehir sayfalarından ulaşılabilir.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Cuma, İslam aleminin haftalık bayramı oluyor.
Cemaatle eda edilen bu kutsal vakti kaçırmamak adına namaz vakitleri sabahın ilk saatlerinden itibaren mercek altına alınıyor.
Bu kapsamda, "17 Ekim 2025 cuma saatleri" merak konusu oldu.
İşte, bugün bazı büyükşehirlerde namaz vakitleri...
CUMA NAMAZI VAKİTLERİ:
17 Ekim 2025 İstanbul cuma namazı vakti
17 Ekim 2025 Ankara cuma namazı vakti
17 Ekim 2025 İzmir cuma namazı vakti