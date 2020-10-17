17 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri

Türkiye'de bugün koronavirüs hastalığına yakalananların sayısı 1723 oldu.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakanlığın güncellediği verilere bugün 1723 kişi daha hastalığa yakalandı. Bugün yapılan 112 bin 131 test ile birlikte toplam test sayısı 12 milyon 300 bini geçti.

Hastanede tedavi altında bulunan 1401 kişi daha taburcu edilirken, 302 bin 499 kişi virüsü yenmiş oldu.

TOPLAM VEFAT SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

Bugün tedavi altındaki 71 kişi ise yaşamını yitirdi. Bu sayı ile birlikte toplam vefat sayısı 9 bin 224'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu Twitter hesabından paylaşarak uyarılarına devam etti.

"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

Koca, "Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.