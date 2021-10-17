17 Ekim Türkiye'nin korona tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıkarken 186 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin bilgilerin derlendiği tabloyu güncelledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu Twitter hesabından paylaştı.

VAKA SAYISI YENİDEN 30 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıkarken 186 kişi hayatını kaybetti.

GENÇLERE SESLENDİ

Fahrettin Koca paylaşımında, "Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" ifadelerini kullandı.