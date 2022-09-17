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    17 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Araç sahipleri "17 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
    • 17.09.2022 - 10:04
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    17 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

    Araç sahipleri "17 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor.

    Motorine 2 lira 25 kuruş indirim...

    Brent petrol düştükçe, sürücüleri rahatlatacak indirim haberleri de gelmeye devam ediyor.

    Motorine 2 lira 25 lira indirim 19 Eylül Pazartesi günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 22 lira seviyesine inecek.

    İSTANBUL

    Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,22 TL

    Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,85 TL

    Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,23 TL

    Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,87 TL

    ANKARA

    Benzin fiyatı: 19,34 TL

    Motorin fiyatı: 24,96 TL

    İZMİR

    Benzin fiyatı: 19,34 TL

    Motorin fiyatı: 24,97 TL


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