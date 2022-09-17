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    17 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki, 17 Eylül Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • 17.09.2022 - 08:38
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    17 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın piyasasında düşüş hızlandı.

    Peki, "Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi" mi?

    17 Eylül güncel altın fiyatları

    Tam altın

    ALIŞ: 6.491,00 SATIŞ: 6.591,00

    Yarım altın

    ALIŞ: 3.302,00 SATIŞ: 3.342,00

    Çeyrek altın

    ALIŞ: 1.628,00 SATIŞ: 1.653,00

    Gram altın

    ALIŞ: 983,45 SATIŞ: 983,82

    Cumhuriyet altını

    ALIŞ: 6.634,00 SATIŞ: 6.734,00

    17 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu? #1


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