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    17 günlük tam kapanma başladı

    17 günlük tam kapanma başladı

    Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün boyunca tam kapanma saat 19.00 itibarıyla başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.04.2021 - 18:59
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 19:05
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    Türkiye genelinde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 17 gün boyunca tam kapanma uygulanıyor.

    ZORUNLU HALLER DIŞINDA, SOKAĞA ÇIKILMAYACAK

    Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Saat 19.00'da başlayan tam kapanmada, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşların zorunlu haller dışında sokağa çıkmasına izin verilmeyecek.

    AYRINTILAR GELİYOR..

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