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- 17 günlük tam kapanma bitti
17 günlük tam kapanma bitti
- AA
- 17.05.2021 - 05:08
- Güncelleme : 17.05.2021 - 05:56
Koronavirüs önlemleri kapsamında, Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
KADEMELİ NORMALLEŞME BAŞLADI
Yine salgınla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliğine gönderdiği genelge ile 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı.
Yayınlanan genelgenin içeriği özetle şu şekilde:
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Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olabilecek.
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65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için ekstra bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.