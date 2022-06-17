17 Haziran Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

17 Haziran Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 17 Haziran Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 17 Haziran Cuma 2022 piyasalardaki son durum...

17 Haziran dolar ve euro ne kadar?

Hafta boyu 17,20-17,30 aralığında dalgalanan dolar/TL, haftanın son işlem gününde 17,32 civarında seyrediyor. Euro/TL ise euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,4 civarı düşüşte ve hemen 18,20'nin üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,8'lik düşüşle 103,4 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini görse de bugün 104,5'e yükseldi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 1,0510'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından resesyon kaygılarının güçlendiğini, risk algısının arttığı bir ortamda dolara olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Döviz ve tahvil piyasalarında da oynaklığın sürdüğüne işaret eden analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini bildirdi.