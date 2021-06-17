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17 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 904 kişi yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 17.06.2021 - 19:32
- Güncelleme : 17.06.2021 - 19:45
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 904
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 509 semptomlu hasta belirlendi.
62 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 143 kişi sağlığına kavuşurken, 62 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 12 oldu.