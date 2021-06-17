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    17 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    17 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 904 kişi yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.06.2021 - 19:32
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 19:45
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 904

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 509 semptomlu hasta belirlendi.

    62 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 143 kişi sağlığına kavuşurken, 62 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 12 oldu.

    17 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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