Türkiye genelinde, suça ve suçluya yönelik operasyonlar sürüyor.

Operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından paylaşıyor.

Bakan Yerlikaya, bu kez dolandırıcılara yönelik operasyonun detaylarını paylaştı.

"17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 73 tutuklama" diyen Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

106 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ELE GEÇİRİLENLER

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve Sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.