17 ilde DEAŞ operasyonu: 51 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-7’ operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

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Terör örgütlerine geçit yok!

Emniyet güçleri son olarak 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 'Bozdoğan-7' operasyonlarını düzenledi.

Operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Duyuru ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı.

51 şüpheli yakalandı

Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelenin devam edeceğini belirten Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek!" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya tek tek paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: