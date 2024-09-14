17 ilde FETÖ operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerimiz, terörle mücadele konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarla terör örgütlerine karşı etkili bir mücadele devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-27 operasyonuna dair detayları kamuoyuna duyurdu.

39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR 17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-27” operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

OPERASYONUN DETAYLARI

- Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-27” operasyonlarında şüphelilerin;

- Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması, Güncel Yapılanması ve Finans Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,



- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,



- İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.



Operasyonlar sonucu;

- Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle