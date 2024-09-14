17 ilde FETÖ operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerimiz, terörle mücadele konusundaki kararlılığını sürdürüyor.
Ülke genelinde yürütülen operasyonlarla terör örgütlerine karşı etkili bir mücadele devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-27 operasyonuna dair detayları kamuoyuna duyurdu.
39 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR
17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-27” operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek
OPERASYONUN DETAYLARI
- Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-27” operasyonlarında şüphelilerin;
- Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması, Güncel Yapılanması ve Finans Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,
- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,
- İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu;
- Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
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