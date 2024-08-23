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Ülke genelindeki terörle mücadele faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı yeni bir operasyonun detaylarını duyurdu.

GÜRZ-9 operasyonunda, 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarda toplamda 65 şüpheli gözaltına alındı.

65 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, operasyona dair yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-9" operasyonları düzenlendi.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle