17 Kasım 2025 İstanbul'da büyük kesinti! O ilçeler karanlıkta kalacak...

- İstanbul'da 17 Kasım 2025'te elektrik kesintisi olacak.
- BEDAŞ, Zeytinburnu, Sultangazi, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa'da 9 saatlik kesinti yapacak.
- Kesintiler bakım ve onarım çalışmaları için planlandı.
17 Kasım 2025 Pazartesi günü, İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
BEDAŞ tarafından yapılacak olan planlı elektrik kesintilerine dair duyurular yayımlandı.
Elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek.
Zeytinburnu, Sultangazi, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde elektrik kesintileri 9 saat sürecek.
Peki; İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, kesinti sorgulama ekranı ve detaylar...
17 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ