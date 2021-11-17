17 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 23 bin 867 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. 229 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 867

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıkarken, 229 kişi ise hayatını kaybetti.

"TEDBİR, GEREKLİ OLDUĞU YERLE ALINMALIDIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 119 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 939 bin 336, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 842 bin 72, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 774 bin 510 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 118 milyon 883 bin 70.