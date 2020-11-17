17 Kasım Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 103 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgınında yeniden yükselişe geçen vaka ve ölü sayılarını kontrol altına almaya çalışıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

BİR GÜNDE 3 BİN 819 HASTA TESPİT EDİLDİ

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 156 bin 692 test yapıldı. Yapılan testler sonucu 3 bin 819 yeni koronavirüs hastası tespit edildi.

103 KİŞİ DAHA VEFAT ETTİ

Hastanede tedavi altındaki 2 bin 688 kişi taburcu edilirken, 103 kişi daha yaşamını yitirdi.

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Bakan Koca, tabloyu, "Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin." notuyla paylaştı.

Ayrıntılar gelecek...