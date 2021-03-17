17 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

Bakanlığın güncellediği tabloya göre bugün 167 bin 526 korona testi yapıldı.

18 BİN 912 YENİ VAKA

Yapılan testlerin 18 bin 912'si pozitif çıktı. Pozitif vakaların arasında ise 869 kişinin semptomlu hasta oldukları belirlendi.

73 CAN KAYBI

Hastanelerde korona tedavisi gören 17 bin 161 kişi ise bugün sağlığına kavuştu.

73 kişi daha ise virüse yenilerek hayatını kaybetti. Böylece iyileşenlerin sayısı 2 milyon 750 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 696'ya ulaştı.