17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? Tam kapanma sonrası için 3 aşamalı plan..

17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? Tam kapanma sonrası için 3 aşamalı plan..

Tam kapanma sonrası vaka oranlarına göre devreye girecek kontrollü normalleşme sürecinin nasıl olacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor.

Vaka sayılarının 5 binin altına düşmesinin hedeflendiği tam kapanma uygulamasının sonuç vermesi halinde, kontrollü normalleşme planının devreye alınması bekleniyor.

Bu kapsamda, tam kapanma kararının bitmesine az bir süre kala, 17 Mayıs sonrasında normalleşme süreci için nasıl bir yol izleneceği konusu vatandaşların gündemini meşgul ediyor.

Peki, Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? 17 Mayıs sonrası için 3 aşamalı plan...

NORMALLEŞME İÇİN 3 AŞAMALI PLAN MASADA

Habertürk'te yer alan habere göre, tam kapanma sürecinde ana kriter günlük vaka sayılarının 5 bine düşmesi. Eğer bu gelişme yaşanırsa sıkı tedbirler esnetilecek ve açık alanlarda kontrollü normalleşmeye geçilecek.

Masada 3 aşamalı normalleşme takviminin yer aldığı belirtiliyor.

İLK AŞAMADA İŞLETMELER AÇILACAK

Bu takvime göre, 17 Mayıs sonrasında ilk olarak kısıtlamadan en çok etkilenen restoran, kafe ve benzeri gibi işletmeler, açık alanlarda hizmet vermeye devam edecek. Saat sınırı 21.00 olacak.

Saat 21.00'de kapatılması koşuluyla açılacak olan işletmeler arasında dış mekanları olmayanlar içinse belediyeler tarafından geçici imkanlar oluşturulacak.

29 Nisan'a kadar devam eden düzenle tekrar açılması planlanan AVM’lerdeki ve diğer cadde mağazaları, yalnızca pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenecek.

17 Mayıs sonrası sadece pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İKİNCİ AŞAMA 1 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Yaz sezonunun açıldığı 1 Haziran sonrasında, sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Mekanların 22.45'e kadar açık tutulması planlanırken, bu kural tüm eğlence mekanları ile yeme içme yerlerini kapsayacak.

Yine tüm işletmeler açık alanlarda hizmet verecek şekilde faaliyet sürdürebilecek. Tatil kısıtlamaları da sona erecek.

Eğitim kurumları bu süreçte de kapalı olmaya devam edecek ve uzaktan eğitim ile dönem sonlandırılacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA 1 TEMMUZ'DA

Bu tarihten sonra aşılama oranlarındaki artışın da etkisiyle artık tüm kısıtlamalarda önemli ölçüde sonlandırmaya gidilecek.

Yeme içme mekanlarının kapalı alanları da hizmete açılabilecek. Hemen hemen tüm yasaklar kaldırılırken eğitimde kapıların açılması artık eylüle kalacak.

Vaka tablosunun kötüye gitmesi hâlinde ise tedbirler ağırlaştırılacak. Vaka sayıları düşüşe geçmezse toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirler alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Vahdettin Köşkü'nden 81 ildeki 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programına katıldı.

Normalleşme sürecine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.'' dedi.

Erdoğan, ''Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.