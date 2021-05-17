17 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 10 BİN 174

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 923 semptomlu hasta belirlendi.

223 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 13 bin 864 kişi sağlığına kavuşurken, 223 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 bin 983 oldu.