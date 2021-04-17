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    17 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    17 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıkarken, 288 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.04.2021 - 19:30
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 19:40
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 62 BİN 606

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 973 semptomlu hasta belirlendi.

    288 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 52 bin 184 kişi sağlığına kavuşurken, 288 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3,5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bin 608 oldu.

    17 Nisan Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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