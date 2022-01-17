17 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

17 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 17 Ocak Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar Cuma günü 13,54 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar Cuma gününü 13,54 seviyesinde tamamladı.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma ise günü yine düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

17 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar geçen hafta 13,10 liraya kadar gerilemiş ancak daha sonra yeniden 13,50 liranın üzerine tırmanmıştı.

Yeni haftaya 13,54 seviyesinde başlayan dolar/TL 13,48'lerde seyrediyor. Euro/TL ise 15,39'larda işlem görüyor.