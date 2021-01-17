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17 Ocak Türkiye'nin korona tablosu
Türkiye'de bugün 6 bin 436 kişinin korona testi pozitif çıktı. 165 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 17.01.2021 - 19:06
- Güncelleme : 17.01.2021 - 19:19
Türkiye'nin koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi.
Bugün paylaşılan tabloya göre yapılan testler sonucu 6 bin 436 yeni vaka tespit edildi.
Tespit edilen vakalar arasında 803 kişinin de semptomlu hasta oldukları belirlendi.
165 CAN KAYBI DAHA
Hastanede tedavi altında olanlan 8 bin 812 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 165 kişi hayatını yitirdi.
Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 997'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 260 bini geçti.