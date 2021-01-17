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    17 Ocak Türkiye'nin korona tablosu

    Türkiye'de bugün 6 bin 436 kişinin korona testi pozitif çıktı. 165 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 17.01.2021 - 19:06
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 19:19
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    17 Ocak Türkiye'nin korona tablosu

    Türkiye'nin koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi.

    Bugün paylaşılan tabloya göre yapılan testler sonucu 6 bin 436 yeni vaka tespit edildi.

    Tespit edilen vakalar arasında 803 kişinin de semptomlu hasta oldukları belirlendi.

    165 CAN KAYBI DAHA

    Hastanede tedavi altında olanlan 8 bin 812 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 165 kişi hayatını yitirdi.

    Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 997'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 260 bini geçti.

    17 Ocak Türkiye nin korona tablosu #1

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