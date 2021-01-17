17 Ocak Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 6 bin 436 kişinin korona testi pozitif çıktı. 165 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi.

Bugün paylaşılan tabloya göre yapılan testler sonucu 6 bin 436 yeni vaka tespit edildi.

Tespit edilen vakalar arasında 803 kişinin de semptomlu hasta oldukları belirlendi.

165 CAN KAYBI DAHA

Hastanede tedavi altında olanlan 8 bin 812 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 165 kişi hayatını yitirdi.

Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 997'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 260 bini geçti.