17 Şubat Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı? Kedilerle illgili anlamlı ve güzel sözler..

17 Şubat Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı? Kedilerle illgili anlamlı ve güzel sözler..

Dünya Kediler Günü, her yıl 17 Şubat'ta özellikle kedi sahipleri tarafından kutlanıyor. Sevimli dostların fotoğrafları paylaşılarak, anlamlı ve güzel cümleler yazılıyor.

Hayvanseverler tarafından sosyal medya platfromlarında çeşitli kutlamalarla gündeme gelen 17 Şubat Dünya Kediler Günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Yüzyıllar önce evcilleştirilen bu sevimli dostların, insan sağlığına ve psikolojisine katkıları bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda.

Kedi sahipleri ve diğer hayvanseverler, kedilerin beslenme, barınma ve diğer haklarına dair bilinç oluşturmak amacıyla Dünya Kediler Günü'nü anlamlı mesajlarla kutluyor.

Peki 17 Şubat Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte en anlamlı kediler günü mesajları..

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sahipsiz kedilere yönelik farkındalığını sağlamak emeliyle her yıl 17 Şubat’ta ‘Dünya Kediler Günü’ kutlanıyor. Bu özel gün, dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanıyor. Örneğin, Kanada’da 8 Ağustos’ta, ABD’de 29 Ekim’de, Rusya’da ise 1 Mart’ta kutlanıyor.

Dünya Kediler Günü sistemli olarak 2005 yılında kutlanmaya başlandı.

Bunun yanından Memleketler arası Kedi Günü isminde da kutlanan özel bir gün de bulunuyor. Memleketler arası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) inisiyatifiyle başlatılan bu özel gün, 2002 yılından bu yana 8 Ağustos tarihinde gerçekleştiriliyor.

Özellikle barınaklarda bakıma muhtaç, güçlü hayat şartlarıyla çaba eden, şiddet gören kediler hakkında insanları bilinçlendirmek hedefleniyor.

KEDİLERİN TARİHİ

Antik kökenleri tam olarak bilinmese de evcil kedinin kökenleri en az 9 bin 500 yıl öncesine, Orta Doğu'da tarımın başladığı dönemlere kadar uzanır. Güney Kıbrıs'ta bir insan iskeletinin yanında bulunan bir kedi iskeleti aynı döneme denk gelir.

Çin’de bulunan yaklaşık 5 bin 300 yıllık fosil kayıtlarına nazaran de o devirdeki kediler tarım eserlerine ziyan veren kemirgenleri avlıyordu. Bu bulgulara dayanılarak kedilerin, zararlıları avlamaları için, çiftçiler tarafından beslendikleri anlaşılıyor.

Kediler Çin’de 5. ve 6. hanedanların devrinde (MÖ 2465-2150) kutsal sayılsa da ne vakit evcilleştirildiği bilinmiyor.

Kediler, varsayımlara nazaran tahılları korumaktaki aktifliğini fark eden antik Mısırlılar tarafından evcilleştirildi. Kedilerin evcilleştirildiğine dair en emniyetli bulgular, MÖ 1500 tarihinden sonrasına rastlar.

Bugün genetik manada geçmişi eski çağlara dayanan evcil kedi cinsi 2 taneyle sonludur. Bunlar, Mısır Mau’su ve Habeş cinsi kedilerdir. İncelemeler ve bulgular sonucunda kedinin ehlileştirilme sürecinin vaktimizden 8000 yıl evvel başlamış olacağı sonucuna varabilir.

EN ANLAMLI KEDİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Her miyav kalpten gelen bir mesajdır. Stuart McMiIIan

En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne sorarlar, ne de kusur, kahabat bulurlar. George EIIiot

Kusursuz dostIarımın asla dörtten az ayağı olmaz. Colette

Bir kedi net olarak duygusal dürüstlüğe sahiptir: İnsanlar birçok sebeplerle duygularını saklayabilirler, ancak kediler bunu yapmazlar. Ernest Hemingway

Kedilere hayran kalmamızın sebebi de ne yaparlarsa yapsınlar ya da yapıyor görünseler her zaman muzaffer çıkmalarıdır. Barbara Webster

Hayvanlar konuşabilseydi; köpekler dobra konuşan dostlar olurken, kediler pek de konuşmayan ender canlılardan olurdu. Mark Twain

Bir insanın gerçek manada reddedilmeyi anlaması için öncelikle bir kedi tarafından görmezden gelinmesi gerekir. Anonim

Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler. Cory Monteith

Bulunmamaya karar vermiş bir kedi isterse bir mendil gibi kendini katlayabilir. Louis J. Camuti

Kedilerle uyumanın zor yanı; kedilerin yatağın bir tarafında yatmaları yerine sizin üzerinizde yatmayı tercih etmeleridir. Pam Brown

Ortalama bir kedi yavrusu 5 yaşındaki çocuktan daha fazla soru sorar. Carl Van Vechten

Kedilerde herşey vardır: hayranlık, sonsuz uyku ve canları istediklerinde eşlik etmek. Rod McKuen

Kedim deli değil, sadece iyi bir aktrist. P.C. Cast

Bir kedinin gözünde herşey kediye aittir. İngiliz atasözü

Kürkle kaplı, müzikli ve asla soğumayan sıcak su torbalarının rahatlığını yalnızca kedi sevenler bilirler. Susanne Millen

Akıldan söz ederken, evdeki en sıcak yeri ve en rahat yastığı bulma konusunda onunla kimse boy ölçüşemez. Thomas Henry Huxley

Bir kedinin verdiği teselliyi asla küçümsemeyin; bir şey söylemez ama küçük dokunuşlarla, sürtünme ve yaslanmalarla size sevgisini gösterir ve kederinizden uzaklaştırmaya çalışır. Pam Brown