17 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

7 BİN 325 YENİ VAKA

Güncel verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 649 oldu. 7 bin 325 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 609 bin 359'a yükseldi.

86 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 86 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 738'e ulaştı.