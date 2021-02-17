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    17 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.02.2021 - 21:07
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 21:49
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    17 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

    7 BİN 325 YENİ VAKA

    Güncel verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı.

    Ağır hasta sayısı 649 oldu. 7 bin 325 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 609 bin 359'a yükseldi.

    86 CAN KAYBI

    Tedavi altındaki 86 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 738'e ulaştı.

    17 Şubat Türkiye de koronavirüste son durum #1

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