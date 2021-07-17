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    17 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

    Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 63 milyona yaklaştı.
    • AA
    • 17.07.2021 - 19:38
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 19:45
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    17 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 7 BİN 666

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 63 MİLYONA YAKLAŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 38 milyon 860 bin 587 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 20 milyon 351 bin 388 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 62 milyon 816 bin 975 oldu.

    17 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu ve aşı haritası #1

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