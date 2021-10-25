Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın. Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında Afrika ziyaretine değindi.

"Asırlardır sömürülen bir coğrafyada mesafe kat etmek kolay olmuyor" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFRİKALI DOSTLARIMIZ BİZİ FARKLI BİR YERE KOYUYOR"

"Diplomatik temsilci sayımızı Afrika Kıtası genelinde artırdık. Afrika'nın önemi 21. yüzyılda daha da artacaktır. Afrika'nın toprakları hala en değerli kaynaktır. Sömürgecilerin yol, yöntem, biçim değiştirerek kıtayı elde tutma arzuları bitmedi, bitmeyecektir. Afrikalı dostlarımız sahip oldukları öneminin farkındadır. Bizi farklı bir yere koyuyorlar.

"ASIRLARDIR SÖMÜRÜLEN BİR COĞRAFYADA MESAFE KAT ETMEK KOLAY OLMUYOR"

Asırlardır sömürülen bir coğrafyada mesafe kat etmek kolay olmuyor. Sömürgecilerin izlerini siyasetten ekonomiye, sosyal ve kültürel hayata her alanda görülmektedir. Kıtadaki pek çok bölge ile 500 yıllık geçmişe sahip ilişkilerimizin bulunması işimizi kolaylaştırıyor.

"SÖMÜRGECİLERE RAHATSIZLIK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Kimse kusura bakmasın. Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz VİDEO