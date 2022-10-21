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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 21.10.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 16:49
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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor...

    Farklı bölgelerde harekatlarını başarıyla devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin kanını da yerde bırakmıyor.

    Son olarak Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

    MSB'nin açıklaması:

    "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Pençe Kilit Operasyonu nda 2 terörist öldürüldü #1


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