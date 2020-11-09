Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Şuşa zaferiyle ilgili "Şuşa Azerbaycan'ın kadim kültürünü yansıtan bir kültür başkenti." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına İzmir'de yaşanan depremle ilgili başlayan Çelik, İzmir depremiyle ile ilgili gündemin yakından takip edildiğini söyledi.

EV SAHİPLERİNE 13 BİN LİRA, KİRADA OLANLARA İSE 5 BİN LİRA YARDIM

Devletin ilk andan itibaren bütün imkanlarıyla depremzedelerin yaralarını sardığını ve sarmaya da devam edeceğini ifade eden AK Parti Sözcüsü, yıkılması gereken ev sahiplerine 13 bin kirada olanlara ise 5 bin lira yardım yapıldığını belirtti.

Açıklamalarına Azerbaycan'ın Şuşa zaferiyle devam eden Ömer Çelik, "Şuşa herhangi bir şehir değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın kadim kültürünü yansıtan kültür başkenti, bir sembol." dedi.

İZMİR DEPREMİ

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimize, işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Diyarbakır annelerine bir kere daha selam gönderiyoruz. Evlatlarına kavuşmalarıyla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. İzmir depremiyle ilgili gündemi yakın bir şekilde takip ediyoruz.

Türkiye bu büyük acının yaralarını sağlamaya devam ediyor. Devlet bütün imkanlarıyla birlikte ilk andan itibaren depremin acılarını sarmak için seferber oldu. Çok sayıda birim koordinasyon içinde İzmirimizi bu afetten, oluşan yaraları bir an evvel sarma konusunda beraber olmaya çalıştı. Kurtarma ekiplerinin fedakârlıkla çalıştıklarını hep beraber gördük.

Hiçbir kelimenin yetmeyeceği kadar büyük fedakarlık, hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının görülmesi için çok çeşitli birimler devreye girdiler. Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD tarafından 13 milyon lira kaynak aktarıldı.

Hane başına yıkılan binalarda eşyasını kaybedenler için 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı. Yıkılması gereken hasarlı evler var, bunlarla ilgili ev sahiplerine 13 bin, kirada olanlara 5 bin lira yardım yapıldı."

ÇELİK'TEN ŞUŞA ZAFERİ YORUMU

Bu haftaki en büyük sevincimiz Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıdır. 28-30 yıldır işgal altında kalan bu bölgeler bire bir, has, öz Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan bunları hukuka aykırı şekilde işgal etmişti. Şimdi Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor.

Şuşa herhangi bir şehir değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın kadim kültürünü yansıtan kültür başkenti, bir sembol. Bundan sonraki Karabağ'daki Azeri topraklarının kurtarılmasının yakın olduğu anlamına geliyor sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Ermenistan'ın işgal barbarlığına destek veren ülkeleri kınıyoruz.





FRANSA'DA 1'İ TÜRK 3 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN SORGULANMASI

Tek dertleri Ermenistan'ın gayri insani ve gayri hukuki desteklerine destek vermek. Bu ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransa'daki kendini yönetememe problemini kapatmak için İslam, Türkiye düşmanlığı tavrın içerisine giriyor. Fransız devletinin hukuk ve insanlık alanındaki kazanımlarının Macron tarafından berhava edildiğini görüyoruz Fransız polisi 1 Türk, 3 çocuğu ailelerinden alarak sorguladı. Bu çocuk 10 yaşlarında. Peygamber efendimizin hakkında yapılan çirkin karikatürlerle ilgili sınıfta yorum yapmalarını istiyorlar. Öğrenciler doğru bulmadıklarını söylüyorlar ve ailesine haber bile vermeden sorgulayıp, terör suçlusu muamelesi yapan bir Fransa ile karşı karşıyayız.

"BOZKURTLAR ADINA BİR YAPILANDIRMA YOK, BU TAMAMEN YAKIŞTIRMA BİR İSİM"

Bozkurtlar adlı bir yapılandırma yok, bu tamamen yakıştırma bir isim. Oradaki kardeşlerimize Fransa devletinin bu şekilde girişimleri söz konusu oluyor. Orada barışçı gösterisi yapan vatandaşlarımız böyle muamele ile karşı karşıya iken PKK ve FETÖ'cüler çok rahat gezebiliyorlar.

ABD seçimleri ile eşzamanlı olarak Netanyahu yönetimi yeni işgallere imza atıyor. Ürdün vadisinde konutları yıkıyor. Dünyanın bu barbarlığa ve hukuksuzluğa karşı ses vermesini bekliyoruz."





ABD SEÇİMİ YORUMU

"ABD seçimlerini çok yakından takip ettik, şu andaki tartışmaları takip ediyoruz. Türkiye seçim sonuçları belli olduğu zaman kazananı tebrik edecektir. Seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz. İtirazlar oluyor. Önemli olan Amerikan halkının, demokrasisinin verdiği karardır. Adayların her ikisini de Türkiye yakından tanıyor. Gayri resmi sonuçlara göre kazandığı iddia edilen Biden ile Obama döneminde yakın çalışma imkanı oldu.

Türkiye hak ve menfaatlerini hangi politik araç ve ajandayla karşısındaki muhataplara göre nasıl şekillendireceği konusunda büyük deneyime sahip bir ülke. Seçim sonuçlarının tartışılması demokrasinin geleceği açısından kaygı verici. Buna daha çok kafa yormak gerekiyor. Türkiye gayri resmi sonuçlardan sonra resmi sonuçlar açıklandıktan sonra tabii ki kazananı tebrik edecektir. Başkan seçilen kişi ve yönetimle uygun politik gündem ve araçlarla çalışacaktır."

