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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 terörist, SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi."
    • AA
    • 12.07.2020 - 16:59
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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    MSB: Kahraman Komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi.

     

     

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