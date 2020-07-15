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Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 197 bin 733 oldu. Virüs son 24 saatte 17 can daha aldı.