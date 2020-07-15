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Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 197 bin 733 oldu. Virüs son 24 saatte 17 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 15.07.2020 - 20:53
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 419 oldu.
"YENİ VAKA VERİLERİ CİDDİYETİMİZİN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR"
Bakan Koca paylaşımını, "1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor." notuyla yaptı.