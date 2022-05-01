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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarının Ramazan Bayramını kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 11:09
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajını paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında vatandaşlarına şu ifadelerle seslendi;

    “Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir.”

    AYRINTILAR GELİYOR...


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