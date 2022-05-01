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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarının Ramazan Bayramını kutladı.
- Haber Merkezi
- 01.05.2022 - 11:04
- Güncelleme : 01.05.2022 - 11:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında vatandaşlarına şu ifadelerle seslendi;
“Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir.”