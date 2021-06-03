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- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü
Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA
- 03.06.2021 - 15:17
- Güncelleme : 03.06.2021 - 15:53
Sınır ötesinde yuvalanmış terör yapılanmalarına karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Irak'ın kuzeyinde yer alan Zap ve Avaşin bölgelerinde, kahraman Mehmetçik tarafından hava operasyonu gerçekleştirildi.
Yapılan hava saldırıları sonucunda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyona ilişkin bilgiyi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden verdi.
MSB PAYLAŞIMI
Yapılan paylaşıma şu ifadeler not düşüldü:
"Irak’ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz.
Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!"