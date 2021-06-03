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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü

    Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 03.06.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 15:53
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü

    Sınır ötesinde yuvalanmış terör yapılanmalarına karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    Irak'ın kuzeyinde yer alan Zap ve Avaşin bölgelerinde, kahraman Mehmetçik tarafından hava operasyonu gerçekleştirildi.

    Yapılan hava saldırıları sonucunda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    Operasyona ilişkin bilgiyi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

    MSB PAYLAŞIMI

    Yapılan paylaşıma şu ifadeler not düşüldü:

    "Irak’ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz.

    Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

    Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!"

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü #1

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü #2

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