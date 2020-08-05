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    Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

    Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
    • AA
    • 05.08.2020 - 11:53
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 11:53
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    Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

    İstanbul Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Bölgeye yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi.

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