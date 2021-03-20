Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kemah ilçesinde saat 08.51'de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 08.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

VALİ MEHMET MAKAS: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Erzincan Valisi Mehmet Makas, depremin ardından ekiplerce bölgede araştırma yapıldığını söyledi.

Deprem nedeniyle yaralanan olmadığını, can kaybının yaşanmadığını ifade eden Makas, "Yaşanan deprem hafif hissedilmiş olup, an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Alan taramamız sürmektedir." diye konuştu.