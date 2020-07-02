Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 176 bin 965 oldu. Virüs 17 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durum tablosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 1186 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 202 bin 284 oldu.

Virüse yakalanan 17 kişi daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 167'ye çıktı.

"RİSK YANSITAN GÖRÜNTÜLER"

Bakan Koca tabloyu, "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." ifadeleriye paylaştı.