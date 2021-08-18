- Haberler
- Gündem Haberleri
- 18 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
18 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 11:43
- Güncelleme : 18.08.2021 - 11:44
Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 14 günün en düşük seviyesini gördü.
Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün günü düşüşle kapattı.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
18 AĞUSTOS 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1'lik artışla 8,4440'tan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 9,9020'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 11,6070'ten satılıyor.
Dolar endeksi ise dün yüzde 0,5'lik artışla 93,1'den kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,1'lik kayıpla 93 kritik eşiğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Euro/dolar paritesi, dün 1,17 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik yükselişle 1,1730 seviyelerinde bulunuyor.
- DOLAR: 8,40
- EURO: 9,90