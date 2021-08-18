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    18 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 18 Ağustos Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar 17 Ağustos Salı 8,30 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 11:44
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    18 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 14 günün en düşük seviyesini gördü.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün günü düşüşle kapattı.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

    18 AĞUSTOS 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1'lik artışla 8,4440'tan işlem görüyor.

    Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 9,9020'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 11,6070'ten satılıyor.

    Dolar endeksi ise dün yüzde 0,5'lik artışla 93,1'den kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,1'lik kayıpla 93 kritik eşiğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor.

    Euro/dolar paritesi, dün 1,17 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik yükselişle 1,1730 seviyelerinde bulunuyor.

    • DOLAR: 8,40
    • EURO: 9,90

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