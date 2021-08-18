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18 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

18 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 18 Ağustos Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar 17 Ağustos Salı 8,30 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..