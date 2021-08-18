18 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 19 bin 944 yeni vaka tespit edilirken 168 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 944

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 86 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 45 milyon 25 bin 676, 2. doz uygulanan aşı miktarı 34 milyon 128 bin 107, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 7 milyon 195 bin 181 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 86 milyon 413 bin 722.

BAKAN KOCA: AŞILANMA ORANI ARTTIKÇA, YENİ VAKA SAYISI DA AZALACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak."