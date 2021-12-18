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    18 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıkarken, 191 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 19:33
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    18 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİN 644

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıkarken, 191 kişi ise hayatını kaybetti.

    "HATIRLATMA DOZUNU İHMAL ETMEYİN"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin."

    18 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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