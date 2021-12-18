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18 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında bugün 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıkarken, 191 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 19:33
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİN 644
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıkarken, 191 kişi ise hayatını kaybetti.
"HATIRLATMA DOZUNU İHMAL ETMEYİN"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin."