18 Ekim Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 304 bini geçti. Virüs son 24 saatte 72 can aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 1815 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.

Tedavi altındaki 1504 kişi sağlığına kavşurken 72 kişi vefat etti.

"AĞIR HASTA SAYISI DURAĞAN SEYRİNE DEVAM EDİYOR"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim." notuyla yaptı.