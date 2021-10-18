18 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 29 bin 240 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 214 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 29 BİN 240

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: 18-25 YAŞ ARASI GRUPTA TAM DOZ AŞILI OLMA ORANI YÜZDE 55,77

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!"

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 114 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 54 milyon 914 bin 321, 2. doz uygulanan aşı miktarı 47 milyon 450 bin 26, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 876 bin 368 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 114 milyon 207 bin 634.