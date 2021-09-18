18 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 26 bin 161 yeni vaka tespit edilirken, 221 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 26 BİN 161

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 105 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 52 milyon 601 bin 310, 2. doz uygulanan aşı miktarı 41 milyon 902 bin 917, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 789 bin 819 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 104 milyon 894 bin 94.

BAKAN KOCA: SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"VAKA SAYILARI

18 Eylül: 26.161

17 Eylül: 27.692

16 Eylül: 28.118

15 Eylül: 28.224

14 Eylül: 27.802

13 Eylül: 24.613

12 Eylül: 21.352

Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım."