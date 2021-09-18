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18 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu
- AA & Ensonhaber
- 18.09.2021 - 19:31
- Güncelleme : 18.09.2021 - 20:00
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 26 BİN 161
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti.
UYGULANAN DOZ MİKTARI 105 MİLYONA YAKLAŞTI
Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 52 milyon 601 bin 310, 2. doz uygulanan aşı miktarı 41 milyon 902 bin 917, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 789 bin 819 oldu.
Toplam uygulanan doz miktarı ise 104 milyon 894 bin 94.
BAKAN KOCA: SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"VAKA SAYILARI
18 Eylül: 26.161
17 Eylül: 27.692
16 Eylül: 28.118
15 Eylül: 28.224
14 Eylül: 27.802
13 Eylül: 24.613
12 Eylül: 21.352
Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım."