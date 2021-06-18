18 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 18 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

18 Haziran, Miladi takvime göre yılın 169. (artık yıllarda 170.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 196 gün vardır.

Peki 18 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

1815 - Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi. Napolyon, 22 Haziran'da ikinci kez tahttan çekildi.

1847 - Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecit'e sarayda konser verdi.

1873 - Kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony, 1872 ABD Başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşebbüs ettiği için 100 dolar para cezasına çarptırıldı.

1881 - Üç İmparator Birliği, bu kez yazılı olarak yenilendi.

1919 - Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve Rumeli Millî Teşkilatı'nın birleştirilmesi hakkında genelge yayınladı.

1922 - Ziya Gökalp, Diyarbakır'da "Küçük Mecmua"yı çıkarmaya başladı.

1927 - Hukuk Usulü Muhakemelerine İlişkin Kanun kabul edildi.

1928 - Havacı Amelia Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu.

1939 - Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.

1941 - Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

1948 - BM İnsan Hakları Komisyonu'nca, Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan Genel Kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.

1953 - Mısır'da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle, Cumhuriyet ilan edildi.

1979 - Sovyetler Birliği Başkanı Leonid Brejnev ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, Viyana'da, stratejik silahların sınırlandırılması konulu SALT II anlaşmasını imzaladılar.

1988 - Başbakan Turgut Özal, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ANAP Büyük Kongresi'nde, Kartal Demirağ'ın silahlı saldırısında elinden yaralandı.

1992 - Hırvat Savunma Konseyi Birlikleri (HVO), Mostar'ı işgal etmeye başladı.

1992 - Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak dar gelirlilere verilecek "Yeşil Kart" uygulaması TBMM'de kabul edildi.

1993 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Bakü'yü terketti. Haydar Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.

1994 - Dünya Futbol Şampiyonası Amerika'da yapıldı. 18 Haziran günü final için Brezilya ve İtalya karşılaştı. Şampiyon penaltılarla belirlendi; kupa Brezilya'nın oldu.

1995 - Çeçen lider Şamil Basayev, Budyonnovsk kenti hastanesine baskın yaptı; 1000'den fazla Rus'u rehin aldı. Böylece Rusya, savaşı durdurma ve görüşmeleri başlatma taleplerini kabul etti.

1997 - Başbakan Necmettin Erbakan, REFAHYOL olarak da bilinen RP-DYP koalisyon Hükûmeti'nin istifasını, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu.

DOĞUMLAR

1332 - V. İoannis, Bizans İmparatoru (ö. 1391)

1517 - Ōgimachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 106. imparatoru (ö. 1593)

1812 - Ivan Goncharov, Rus gazeteci ve yazar (ö. 1891)

1818 - Angelo Secchi, İtalyan gök bilimci (ö. 1878)

1840 - Frances Ann Stewart Avustralya doğumlu aktivist (ö.1916)

1882 - Georgi Dimitrov, Bulgar siyasetçi (ö. 1949)

1884 - Édouard Daladier, Fransız siyasetçi (ö. 1970)

1886 - George Mallory, İngiliz dağcı (ö. 1924)

1918 - Franco Modigliani, İtalyan asıllı Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2003)

1918 - Jerome Karle, Amerikalı kimyager (ö. 2013)

1929 - Jürgen Habermas, Alman felsefeci, sosyolog ve siyaset bilimci

1931 - Fernando Henrique Cardoso, Brezilyalı sosyolog ve siyasetçi

1932 - Dudley Herschbach, Amerikalı kimyager

1933 - Nusret Pezeşkiyan, İranlı nörolog, psikiyatrist ve psikoterapist (ö. 2010)

1936 - Ronald Venetiaan, Surinamlı öğretmen ve siyasetçidir

1937 - Vitali Jolobov, Sovyet kozmonot

1940 - Mirjam Pressler, Alman roman yazarı ve çevirmen (ö. 2019)

1941 - Tekin Aral, Türk karikatürist (ö. 1999)

1941 - Roger Lemerre, Fransız eski millî futbolcu ve teknik direktör

1942 - Roger Ebert, Amerikalı film eleştirmeni ve senaryo yazarı (ö. 2013)

1942 - Paul McCartney, İngiliz şarkıcı ve The Beatles'ın üyesi

1942 - Thabo Mvuyelwa Mbeki, Güney Afrika Cumhuriyeti eski devlet başkanı

1944 - Salvador Sánchez Cerén, El Salvador Politikacı

1944 - Ömer Kavur, Türk film yönetmeni, yapımcı ve senarist (ö. 2005)

1946 - Fabio Capello, İtalyan eski futbolcu, teknik direktör

1947 - Hanns Zischler, Alman oyuncu

1948 - İlhan Şeşen, Türk müzisyen ve oyuncu

1949 - Peggy Lukac, ABD doğumlu Alman oyuncu

1949 - Jarosław Kaczyński, Polonyalı politikacı ve Başbakan

1949 - Lech Kaczyński, Polonyalı politikacı ve Cumhurbaşkanı (ö. 2010)

1952 - Isabella Rossellini, İtalyan oyuncu

1958 - Mazlum Çimen, Türk besteci, keman sanatçısı, balet ve oyuncu

1964 - Hüseyin Köroğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1964 - Uday Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (ö. 2003)

1972 - Anu Tali, Eston orkestra şefidir

1974 - Kenan İmirzalıoğlu, Türk aktör

1974 - Vincenzo Montella, İtalyan eski millî futbolcu, teknik direktör

1976 - Alana de la Garza Amerikalı aktris.

1976 - Bilgehan Demir, Türk spor spikeri, gazeteci ve yapımcı

1976 - Maksim Galkin, Rus tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve sunucu

1976 - Blake Shelton, Amerikalı country müzik müzisyeni, şarkıcı ve söz yazarı

1977 - Kaja Kallas, Estonyalı Politikacı

1978 - Sarah Adler, Fransız oyuncu

1981 - Marco Streller, İsviçreli eski futbolcudur

1982 - Nadir Belhadj, Cezayirli futbolcudur

1982 - Marco Borriello, İtalyan futbolcu

1985 - Matías Abelairas, Arjantinli futbolcudur

1986 - Richard Gasquet, Fransız tenisçi

1986 - Richard Madden, İskoç oyuncu

1986 - Meaghan Rath, Kanadalı film ve televizyon dizisi oyuncusu

1987 - Omar Arellano, Meksikalı futbolcudur

1987 - Ezgi Asaroğlu, Türk oyuncu

1988 - İslam Slimani, Cezayirli millî futbolcudur

1989 - Pierre-Emerick Aubameyang, Fransa doğumlu Gabonlu millî futbolcudur

1991 - Willa Holland, Amerikalı oyuncu ve model

1997 - Amine Harit, Fransa doğumlu Faslı millî futbolcudur

ÖLÜMLER

741 - III. Leon, Bizans İmparatoru (d. 685)

1164 - Schönau'lu Elisabet, Alman Benediktin rahibe ve vizyoner (d. 1129)

1234 - Chūkyō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 85. imparatorudur (d. 1218)

1464 - Rogier van der Weyden, Flaman ressam (d. 1399)

1864 - Giovanni Battista Bugatti, Papalık Devletleri'nin infazcısı ve celladı (d. 1779)

1902 - Samuel Butler, İngiliz yazar (d. 1835)

1917 - Titu Maiorescu, Rumen akademisyen, avukat, edebiyat eleştirmeni, estetik akımcısı, felsefeci, çocuk eğitmeni, politikacı ve yazar (d. 1840)

1922 - Jacobus Kapteyn, Hollandalı astronom (d. 1851)

1928 - Roald Amundsen, Norveçli kâşif (d. 1872)

1936 - Maksim Gorki, Sovyet-Rus yazar (d. 1868)

1937 - Gaston Doumergue, Fransız devlet adamı (d. 1863)

1957 - Necip Akar, Türk eczacı ve sanayici (Gripin'in üreticisi) (d. 1904)

1959 - Ethel Barrymore, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1879)

1959 - Nijat Sirel, Türk heykeltıraş (d. 1898)

1964 - Giorgio Morandi, İtalyan ressam (d. 1890)

1968 - Nikolaus von Falkenhorst, Nazi Almanyası döneminde Heer generali (d. 1885)

1971 - Paul Karrer, İsviçreli organik kimyacı (d. 1889)

1973 - Roger Delgado, İngiliz aktör (d. 1918)

1974 - Georgi Jukov, Sovyet mareşali (d. 1896)

1975 - Hugo Bergmann, İsrailli filozof (d. 1883)

1980 - Terence Fisher, İngiliz film yönetmeni (d. 1904)

1980 - Kazimierz Kuratowski, Polonyalı bir matematikçi ve mantıkçı (d. 1896)

1982 - Curd Jürgens, Alman aktör (d. 1915)

1982 - Djuna Barnes, Amerikalı modernist yazar (d. 1892)

1982 - John Cheever, Amerikalı yazar (d. 1912)

1983 - Muna Mahmudnizad, İran'da asılan bir İranlı Bahai'ydi (d. 1965)

1997 - Héctor Yazalde, Arjantinli eski millî futbolcudur (d. 1946)

1999 - Ali Tantâvi, Suriyeli bilim insanı (d. 1909)

2005 - Nuri İyem, Türk ressam (d. 1915)

2006 - Vincent Sherman, Amerikalı film yönetmeni (d. 1906)

2007 - Vilma Espín, Kübalı devrimci, feminist ve kimya mühendisi (d. 1930)

2008 - Jean Delannoy, Fransız bir senarist ve film yapımcısıydı (d. 1908)

2010 - Michael Verdi, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1980)

2010 - José Saramago, Portekizli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1922)

2010 - Okan Demiriş, Türk besteci ve orkestra şefi (d. 1942)

2010 - Mübariz İbrahimov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri, Azerbaycan ulusal kahramanı.(d. 1988)

2011 - Clarence Clemons, Amerikalı müzisyen ve oyuncu (d. 1942)

2013 - Michael Hastings, Amerikalı gazeteci ve yazardır (d. 1980)

2014 - Stephanie Kwolek, Amerikalı bir kimyager (d. 1923)

2016 - Paul Cox, Hollandalı-Avustralyalı bir senarist ve film yapımcısıydı (d. 1940)

2016 - Sverre Kjelsberg, Norveçli şarkıcı, guitarist, bassist, besteci, ve söz yazarıydı (d. 1946)

2017 - Hans Breder, Alman-Amerikalı sanatçıdır (d. 1935)

2017 - Pierluigi Chicca, İtalyan eskrimci (d. 1937)

2018 - Leon Allen White (bilinen adıyla: Big Van Vader) Amerikalı profesyonel güreşçi ve eski Amerikan Futbolu oyuncusudur (d. 1955)

2018 - XXXTentacion, Jamaika kökenli Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1998)

2020 - Mihail İgnatyev, 2010-2020 yılları arasında Çuvaş Cumhuriyeti Başkanı olarak görev yapan Çuvaş siyasetçi (d. 1962)

2020 - Dame Vera Lynn, İngiliz kadın şarkıcı ve aktris (d. 1917)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER