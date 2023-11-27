18 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 98 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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Teröre geçit yok...

Son olarak İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK’ya 18 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonda eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Bakanlık, operasyonda 98 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık tek tek paylaştı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ağrı’da gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Antalya’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütü içerisinde milis ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Bingöl’de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bursa’da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Elazığ’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hakkari’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Kocaeli’de geçmiş tarihlerde düzenlenen etkinliklerde ve sosyal medya hesaplarında PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları gerekçeleriyle 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda yasaklı yayınlı kitaplar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Mardin’de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 56 adet fişek, muhtelif miktarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Muğla’da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilmiştir.



Osmaniye’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen ve aralarında Osmaniye YSP İl Yöneticisi M. Ç.’nin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Yalova’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. İzmir’de geçmiş tarihlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ve Ödemiş Emniyet Müdürlüğünü arayarak tehditlerde bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheliden 4’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Dijital materyallere el konuldu